Reguera inaugura el párking de Lourizán

El delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera acude esta mañana a Lourizán para inaugurar el parking disuasorio que se ha habilitado para favorecer que se comparta coche para abaratar viajes o reducir la emisión de CO2 a la atmósfera. El acto será a las diez de la mañana con presencia de diversas autoridades y personal de la empresa.