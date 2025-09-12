Reguera inaugura el párking de Lourizán
El delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera acude esta mañana a Lourizán para inaugurar el parking disuasorio que se ha habilitado para favorecer que se comparta coche para abaratar viajes o reducir la emisión de CO2 a la atmósfera. El acto será a las diez de la mañana con presencia de diversas autoridades y personal de la empresa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 130 años como monumento nacional
- Pontevedra vibra hoy con La Vuelta a España
- El impacto económico de la Feira Franca: «Merece la pena; triplica la facturación»
- Un lugar donde vivir y trabajar en la naturaleza
- Fallece en el Cunqueiro el herido por la explosión de una bombona de butano en Marín
- Heridas dos personas al estallar una bombona de gas en Marín
- La Guardia Civil interviene 990 cajetillas de tabaco en Sanxenxo
- La DGT dispone de una veintena de radares de velocidad en 11 carreteras de la comarca