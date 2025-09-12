El Puerto de Marín crece en casi todos los tráficos: movió 445.000 toneladas de astillas de madera

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, mantuvo en la mañana de ayer una reunión de trabajo con el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra José Benito Suárez Costa, en el marco de la rueda de contactos que está llevando a cabo la titular autonómica con distintos agentes vinculados al sector marítimo-pesquero.

De este modo, los dos dirigentes abordaron las principales líneas de actuación de dicho organismo, con e fin de profundizar en la colaboración conjunta que permita impulsar y reforzar la competitividad de esta rada.

Así, uno de los principales ejes estratégicos de la entidad es seguir ejecutando importantes actuaciones de mejora en la lonja, el ferrocarril o la eficiencia energética y de sostenibilidad que cuentan precisamente con la financiación de los Fondos Europeos Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y del Desarrollo Regional (Feder).

En el transcurso del encuentro, Villaverde y Suárez también analizaron los últimos registros de la actividad portuaria.

Recuerdan que ne 2024, el puerto marinense remató con un monto superior a los 2,5 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 21% con respecto al ejercicio anterior, alcanzando de este modo una cifra histórica de tráfico portuario.

Ese resultado se vincula al movimiento de astillas de madera que superó las 445.000 toneladas.

En los seis primeros meses del año, explicó el presidente de la Autoridad Portuaria a Marta Villaverde, «los movimientos comerciales en el puerto se aproximaron a los 1,2 millones de toneladas, lo que supne una media de más de 194.000 al mes».

En toda España, se reveló, los puertos de interés general movieron, en el mismo período analizado de enero a junio, un total de 275,4 millones de toneladas métricas.