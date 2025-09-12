Presentación de «O cineísta andarengo»

O escritor Manolo González presenta o seu libro «O cineísta andarengo. A propósito de Bernardino de Lamas» (Edit. Embora) o xoves 18 de setembro ás 19.30h na libraría Paz acompañado de Mario Iglesias (director de cine). Manolo González foi o impulsor e director da Escola de Imaxe e son da Coruña (1990-1998) ou da Axencia Audiovisual Galega (2005-2009).