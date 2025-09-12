Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontevedra estuda sumarse a «Modo galego, actívao!»

Trátase dun programa da Real Academia Galega para promover o uso da lingua na infancia

A.L.

Pontevedra

O edil de Normalización lingüística de Pontevedra, Demetrio Gómez, participou onte nunha xornada de traballo sobre o programa «Modo Galego, actívao!» no auditorio do edificio multiúsos do Concello de Rois, xornada dirixida a todos os concellos socios de Alingua. A Real Academia Galega e Alingua celebrou o encontro para dar a coñecer polo miúdo o proxecto de promoción do idioma na infancia de cara á súa posible implantación en concellos que conforman esta asociación de entidades locais pola normalización lingüística. Os municipios coñeceron os detalles do programa de investigación e acción que a Real Academia Galega e o Concello de Ames desenvolven dende 2021. A proposta é singular pola variedade e o número de axentes implicados, xa que inclúe propostas para máis de 2.500 alumnos e alumnas dos centros públicos amesáns, as súas familias, o profesorado e o persoal dos servizos complementarios de educación. Terá unha posterior avaliación por parte da RAG.

Henrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, aegurou que «Concibimos este programa desenvolvido da man do Concello de Ames como un proxecto piloto pero coa idea de estendelo a outros municipios».

O Concello de Pontevedra está estudando sumarse a esta iniciativa a prol da lingua.

