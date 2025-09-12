Obran en la biblioteca y el auditorio de Cotobade

El delegado territorial Agustín Reguera visitó en la mañana de ayer el auditorio y la biblioteca municial de Cerdedo-Cotobade que serán mejorados gracias a una ayuda de la Xunta de veinte mil euros.

Acompañado por el alcalde Jorge Cubela,tuvo ocasión de observar la necesidad de optimización de estos espacios, que incluirán la eliminación de humedades y la mejora de la pintura.

Cerdedo es uno de los cinco municipios de Pontevedra, beneficiarios de estas ayudas.