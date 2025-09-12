Nuevo reto en bicicleta para Eladio Paz, que unirá Atenas y Pontevedra

La ilusión era palpable en el tono de voz del pontevedrés Eladio Paz, que atiende a FARO pocos días antes de emprender una nueva travesía en bicicleta por Europa. En esta ocasión, su pasión por viajar sobre dos ruedas le llevará a Atenas, donde arranca el próximo jueves una ruta de más de 40 días desde Grecia hasta Pontevedra.

Así lo vive cada año este jubilado de 71 años, que en esta ocasión recorrerá las llanuras de países como Albania, Macedonia del Norte, Kosovo, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Italia y Francia, antes de acceder a España por Canfranc (Huesca), en plenos Pirineos.

Ya en su país natal, Eladio acudirá hasta Burgos para enfilar el Camiño de Santiago en dirección a su parada final, Pontevedra, 5.500 kilómetros y seis semanas después de su arranque en la capital helena. «La ruta está muy cerquita de los 5.000, pero yo cuento todo lo que recorro en bici, turismo incluido. Cuando estuve en Roma, hice 66 kilómetros por toda la ciudad y yo eso, al final, lo sumo a la ruta», detalla.

De este modo, el lerezano reeditará la ruta realizada el verano pasado, donde unió sobre la bicicleta los trayectos que separan Estocolmo de Galicia, con paradas en Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, antes de hacer los últimos 500 kilómetros de recorrido camino a casa acompañado por su nieta.

Por otra parte, Paz destaca en la antesala de su viaje el reto mental que supone una aventura de estas características, después de haber tomado como puntos de salida Budapest, Bucarest o Helsinki en sus anteriores viajes, entre los que también se incluye una intensa vuelta a toda la Península Ibérica, con la costa de Portugal y las subidas hacia Andorra incluidas.

«A mi manera, lo más importante en un viaje en solitario de este tipo es la cabeza. Una persona sin una pierna, puede viajar, pero sin cabeza no. Es lo fundamental para todo. Estos viajes son muy duros, te encuentras en situaciones muy duras. No hablo de frío, lluvia o de calor, sino de cosas que te pueden pasar por el camino», asegura el ciclista pontevedrés, experto en travesías de muy largo recorrido en las que cada detalle cuenta.

«Es fundamental cuidar la cabeza, la barriga, es decir, la alimentación. En bicicleta hay que cuidar también las posaderas y después, las piernas, pero yo llevo recorridos cientos de miles de kilómetros», añade.

A sus 71 años, Paz destaca, en líneas generales, la hospitalidad que se ha encontrado por los pueblos en sus viajes como peregrino sobre dos ruedas, especialmente a su edad. «Si tengo que hablar de mi experiencia, un diez a la gente que se ha portado conmigo. He comido en restaurantes sin que me cobraran. He pedido agua y me han ofrecido bocadillos. No es la primera vez que paro en un albergue y me ponen solo, en lugar de en habitaciones comunes. Tengo muchas anécdotas de ese tipo. La gente, en general, es muy, muy buena y eso para mí es una gran ventaja», afirma.

Está previsto que Eladio Paz viaje en esta ocasión a Atenas desde Madrid en avión el próximo día 16 de septiembre. Ya en la capital griega, disfrutará de un día y medio de turismo antes de iniciar su viaje por una decena de países hasta llegar a Pontevedra.