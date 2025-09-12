Un millar de personas pasaron por el Punto Morado en cuatro días de fiestas este verano

El Punto Morado de la Concellería de Igualdade de Pontevedra volvió a demostrar su necesaria existencia y presencia en eventos públicos de la ciudad. En los cuatro días en los que estuvo instalado este verano en las Festas da Peregrina (tres jornadas) y en la Feira Franca (una jornada) pasaron por él cerca de un millar de personas. Afortunadamente, casi la totalidad de las intervenciones fueron de carácter informativo o de asistencia como punto seguro.

En concreto, fueron 960 las personas que de algún modo u otro utilizaron el Punto Morado en esos cuatro días de fiestas grandes locales, de las cuales 220 eran menores de edad.

«La mayoría los usaron como un lugar de encuentro: esperando a que las fuesen a recoger sus familiares, porque se habían perdido de sus amigas o para poder hacer llamadas», explica Mercedes Renda, agente de igualdad del Centro de Información á Muller (CIM) de Pontevedra.

Pero también se realizó una importante labor con los conocidos como «primeros auxilios de baja intensidad», es decir, dejando que las jóvenes esperasen por alguien porque no se encontraban bien por haber consumido, por ejemplo, alcohol.

Asimismo, en esta furgoneta también se les deja utilizar el baño en determinadas ocasiones o incluso pueden acudir a buscar un tampón o una compresa.

En la línea de ciudad segura que es Pontevedra, en esta ocasión solamente se llamó a la Policía Nacional desde este punto en una ocasión este verano, «porque así lo requirió una persona».

Anabel Gulías y Lara García, en la presentación en el Soul Beer. / GUSTAVO SANTOS

Agresiones sexistas

El Punto Morado es solo uno de los muchos pilares de la política de igualdad que el Concello de Pontevedra tiene en marcha. La iniciativa «Diversión Asegurada», de reciente creación, es otro de ellos.

Trece locales de hostelería y tres festivales de la ciudad forman parte ya de este programa de prevención y denuncia de violencia machista en el ocio nocturno. La presentación tuvo lugar este jueves en la cervecería Soul Beer, en la Rúa Alta del casco histórico.

El Concello facilitará, en el marco de este protocolo de actuación, las herramientas necesarias a los propietarios de los locales para que puedan actuar ante una posible agresión sexual o sexista. Además, se busca garantizar a todas aquellas mujeres que viven situaciones de violencia que tengan espacios seguros y que sepan que cuando están en uno de estos locales las personas que están detrás de la barra tienen la información y saben cómo actuar.

Por el momento son 13 los locales que se han adherido a esta iniciativa municipal, comprometiéndose con el feminismo, desarrollando este protocolo durante el verano y las fiestas de la ciudad, entre ellas la Feira Franca.

Son el Soul Beer, El Toro, La Gramola, Carallo 29, Pintxo Viño, UFO, La Pomada, Chester, Grifón, Groove, Sala Zenet, La Pipa y La Verbena. También los festivales del Orgullo, Senda Fest y el Río Verbena.

«Quería ponerle nombre y apellidos a estos locales y festivales que quieren tener las herramientas para poder atajar las situaciones de violencia machista», recalcó la concelleira de Igualdade de Pontevedra, Anabel Gulías, tras nombrar a cada uno de ellos.

En este sentido, añadió que este protocolo «no es solamente una cuestión de que dispongan de la información adecuada, sino que también participan en jornadas formativas a través de internet y presencial». De hecho, esta última tendrá lugar el 13 de octubre a las 11.30 horas en el Centro de Información á Muller (CIM) de la calle Santa Clara.

«Pontevedra es una ciudad feminista y la hostelería de Pontevedra es feminista y está en contra de cualquier tipo de violencia machista. Vamos a poner a los agresores fuera de la ciudad y entre todos lo vamos a conseguir», resumió Gulías.

La responsable municipal de Igualdade estuvo acompañada en la presentación por Lara García, encargada del Soul Beer.

«Me parece superimportante que haya este tipo de protocolos, sobre todo a la hora de tener más autonomía y atreverte a salir por diversos sitios en donde no conoces a la gente o estás fuera de tu zona de confort», afirmó.