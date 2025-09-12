Juan Carlos I, presente en Sanxenxo para otro fin de semana de regatas

El rey emérito Juan Carlos I aterrizó ayer, pasadas las dos de la tarde, en el aeropuerto de A Coruña, donde ha sido recibido, junto a otras personas, por su amigo y anfitrión Pedro Campos, en cuyo domicilio se alojará como es habitual.

El vuelo, un jet ejecutivo Bombardier Challenger 300, partió de Cascais (Portugal) y tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Alvedro ante la imposibilidad de hacerlo en Peinador, a donde suele viajar para luego desplazarse por carretera hasta Sanxenxo.

El padre de Felipe VI tiene previsto participar este fin de semana en el Trofeo Diputación de Pontevedra, donde la tripulación del Bribon tendrá su último ensayo antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de la clase 6 metros en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club (Nueva York), donde buscará revalidar el título conquistado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido).

El equipo liderado por el rey Juan Carlos y Pedro Campos competirá en esta ocasión a bordo del Erica, porque su barco ya se encuentra en Estados Unidos.

Por su parte, el Náutico de Sanxenxo albergará tres días de actividad en el marco de la regata Rey Juan Carlos I, con 48 pruebas previstas en seis modalidades.