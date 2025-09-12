Henrique Monteagudo: «O momento creativo en galego é extraordinario»
A achega que fai a Editorial Galaxia ao longo dos 75 anos da súa existencia á cultura e á lingua galega móstrase en «Crear porvir», unha exposición que se pode ver no Café Moderno de Pontevedra ata o 11 de outubro
Henrique Monteagudo, presidente da RAG, dirixe ao equipo comisarial da exposición «Crear porvir. Editorial Galaxia (1950-2025)», que xa se pode visitar no Café Moderno Afundación de Pontevedra ata o 11 de outubro. Trátase dun percorrido pola literatura da man da editorial galega celebrando os seus primeiros 75 anos de existencia. Henrique Monteagudo traballou man a man con Malores Villanueva Gesteira e Xosé Manuel Dasilva para dar forma a esta mostra.
Que nos imos atopar nesta mostra?
A idea é contar a achega que fai Galaxia ao longo dos 75 anos de existencia á cultura galega en xeral e dunha maneira moi concreta ás letras e á lingua galega. En realidade é contar a historia da literatura galega destes anos.
A exposición divídese en catro bloques: autores, ensaio e investigación, traducción e literatura infantil e xuvenil. Cal foi o máis difícil de abordar?
Foi difícil establecer un criterio, porque nunha exposición divulgativa temos que aspirar a dar unha visión sintética que poida chegar a unha persoa que a visite cuarenta minutos ou como moito unha hora, para non abrumala con datos, textos ou imaxes. Había que facer unha selección daquelo que nos parecía máis significativo. Tratándose de persoas e obras sempre é delicado. Discutimos bastante entre os tres comisarios, cada un cun punto de vista diferente. Entre os criterios e os gustos dos tres decidimos. Había autores que estaban claros: Castelao, Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor... pero canto máis nos achegabamos á actualidade máis difícil era. Demos certa prioridade aos premios recibidos e tamén houbo recoñecementos especiais como o de Domingo Villar (falecido en maio de 2022), que foi un autor dun éxito extraordinario que lamentablemente nos deixou dunha maneira moi prematura. Fomos intentando combinar os criterios dos gustos, os recoñecementos e un equilibrio de xénero, algo que nos foi difícil ata os últimos anos, claro.
A nivel de público pode resultar menos atractivo o apartado sobre estudos, divulgación e ensaio...
Hai que ter en conta que a xeración dos fundadores de Galaxia era de ensaístas. Eles tiñan un empeño que viña xa da Xeración Nós. Hai algunhas obras que chegan a moita xente. Non se valoraría ben a achega de Galaxia sen poñer de relevo a eses autores e autoras que continuaron o labor dos fundadores de tratar temas universais en lingua galega: ensaio, filosofía, economía...
Que salientaría de bloque adicado á tradución?
Xa dende os anos 50 Galaxia tivo un tropezo grande co franquismo, que lle valeu a suspensión da primeira tentativa da Revista Grial: a tradución dun texto filosófico alemán. Ademais, vendo as primeiras décadas de Grial, dáselle moito espazo á tradución, porque se entendía que servía para exercitar a lingua galega, como lingua de uso culto e literario. Tamén como aspiración para chegar á literatura universal a través do galego sen pasar, como dicía Otero Pedrayo, «pola alfándega, aduana, do español». Tamén houbo moito interese de lanzar escritores galegos fóra. Hai que lembrar que a tradución do «Ulises», de James Joyce, recibíu o Premio Nacional de Traducción 2014.
«Hai un sector crecente da poboación nova que é totalmente allea á lingua galega»
En canto á literatura infantil e xuvenil, que pecha a mostra, non podía faltar cando se fala de lingua galega...
Nisto Galaxia tamén foi unha adiantada. Hai que recordar o papel de Carlos Casares, que xa é premiado cando nos finais dos 60 e primeiros 70 as asociacións culturais comezan a mover premios de literatura infantil e xuvenil. Son famosas obras del como «As laranxas máis laranxas de todas as laranxas». El xa mostrou unha preocupación moi grande por todo isto e xa nos anos 70 traduce «O Principiño», unha das obras máis vendidas en galego nese tempo. Ademais, introduce o libro infantil en serie, con personaxes que non se agotan nun libro. Fai a serie dos Toribios. Tendo en conta a situación do galego, que nos preocupa, está claro que a mocidade e a infancia son prioritarias. É unha urxencia.
Pontevedra é a quinta parada desta exposición que recala nas sete grandes cidades galegas. Séguese algunha orde en concreto?
Había un certo empeño en que a primeira fora en Santiago, porque foi a cidade na que se fundou Galaxia no ano 1950, e que a última fose en Vigo, porque é onde desenvolveu a súa actividade sempre. A orde das demais cidades foi por dispoñibilidade dos espazos.
Por que momento pasa a literatura en galego? Chégase a publicar todo o que se escrebe?
O momento en xeral é bo, sobre todo se o comparamos co momento da lingua. O momento creativo é extraordinario. A creatividade do país é extraordinaria e estase a canalizar a través do traballo das editoriais. O que si temos é que é un mercado que se está reducindo, porque as novas tecnoloxías fan competencia ao libro escrito e as editoriais aínda non conseguiron comercializar a lectura en pantalla, porque é moi difícil. E o máis triste é que cada vez hai menos rapaces e rapazas que falan galego. Aí temos unha contradición tremenda e un abismo.
É dicir, que son capaces de ler o galego pero non de falalo...
É unha cuestión de estrañeza. Non sinten a lingua cercana. Aí temos un grande fracaso do modelo educativo e da presenza do galego na educación, que por desgraza hai un sector crecente da poboación nova que é totalmente allea á lingua. Viven nunha especie de burbulla virtual, nas redes, na que a súa lingua, a súa cultura, é inexistente. Isto é un desafío para a sociedade galega, para as autoridades educativas, para a cultura galega en xeral e para o mundo editorial en particular. Os referentes en galego de toda a cultura que se está a difundir nas redes son nulos. O libro está aí como un obxecto anticuado para eles. Hai que lograr unha xinerxia entre libros e pantallas.
