La fórmula para la reforestación tras el fuego está en Forestales

Dos profesores de la Escola de Enxeñaría Forestal trabajan en un proyecto «aún sin nombre oficial», cuya línea de trabajo es vital en estos momentos en Galicia. Porque, tras los intensos incendios que asolaron Ourense este verano, permitiría recuperar las zonas dañadas haciendo uso de lo más avanzado en tecnología y lo mejor de las aulas del campus de Pontevedra: el talento y dedicación de sus maestros, también científicos. «Hemos desarrollado un sistema por el que es posible localizar una zona de monte quemado mediante drones. Después, se analiza geomorfológicamente y vegetativamente. Con esos datos se hace un estudio para la regeneración a través de la plantación de la vegetación inicial», explica Juan Luis Rodríguez Somoza, profesor de selvicultura, dasometría y repoblaciones, además de piloto de drones. Trabaja mano a mano con el doctor y catedrático, Luis Ortiz Torres, profesor de aprovechamientos forestales, xiloenergética e ingeniería ambiental. Juntos pueden revolucionar el monte gallego.

Lo más novedoso de su proyecto es que el trabajo se haría con drones, «porque en los montes hay zonas inaccesibles. Y también permiten un gran rendimiento», cuenta Rodríguez Somoza. Y es que, con apenas 20 minutos de vuelo puede recabar datos de 20 hectáreas acerca de su: geomorfología, intensidad de vegetación o la severidad de fuego que sufrió ese tipo de suelo. Y con diversos drones realizan un modelo digital de superficies que permite programar al milímetro el vuelo y lance del otro dron con el que se hará la reforestación. Pero estos dos profesores, cuya pasión por la investigación forestal no cesa, no se han quedado ahí.

Porque la otra gran novedad de su proyecto es lo que iría dentro de ese dron de siembra. «El producto que hemos fabricado y diseñado es precisamente para facilitar la regeneración. Hemos creado dos tipos de productos con pelets que incorporan caliza, fertilizante, biochar (biocarbón obtenido de residuos de biomasa forestal que ellos mismos crean en otros proyectos desde hace más de cuatro años). Los mezclamos todos y generamos diferentes sustratos. Además de diferentes mezclas de gramíneas y leguminosas. Ahora mismo trabajamos con un dron capaz de transportar 50 kilos de capacidad neta en el que, además, hemos desarrollado un sistema para poder echar las semillas. Se trata de unas ecobags biodegradables que el dron va depositando junto a elementos nutrientes en función de las necesidades del terreno», explica el profesor Ortiz.

A la espera de los permisos

Sabedores de su potencial lo denominan como «un éxito». No es para menos pues ya hicieron algo parecido en las minas del Bierzo, cuyo suelo mineral y características eran de todo menos favorables y, sin embargo, lo reforestaron.

Ahora están tramitado los permisos para «lanzar» las semillas con la AESA «a nivel España», pero aclaran que este proyecto serviría, por ejemplo, para recuperar las zonas quemadas de Vilaboa y Ourense. «La regeneración sería en dos partes. Primero de leguminosas, como el trébol, para que agarre la tierra. Porque cuando hay un incendio lo primero es generar un manto vegetal para que esas raicillas sustenten el suelo y eviten las correntías. La siguiente fase sería con la lanzadera que estamos explicando si se quiere generar vida arbórea a partir de los ecobags», aclara Ortíz.

Y recuerdan que esta, es una oportunidad para gestionar mejor el monte ya que se puede repoblar por áreas cortafuegos con especies resistentes a las llamas, como el castaño o el roble, que acoten áreas donde haya especies de interés industrial pero pirófitas, como el eucalipto.

«Si queremos hacer una inversión en reforestación en cientos de miles de hectáreas hay que priorizar, buscar dónde va a tener más impacto positivo. Y los modelos predictivos ayudan a adelantarnos para saber dónde es el lugar ideal. Plantar castaños o robles no es una cosa de hoy para mañana, es necesario planificar para que dentro de 10 o 15 años haya al menos unas zonas que rompen la continuidad estructural, pero para eso es necesario tener primero los datos desde un enfoque evolutivo y predictivo por modelos matemáticos e Inteligencia Artificial. O sea, que estamos en el máximo nivel», explica Ortiz quien también hace referencia a los trabajos de investigación que en estos momentos desarrollan sus alumnos en fase doctoral.

Mario, Pedro y Elena junto a otros doctorandos. | Gustavo Santos

Una cantera de investigadores expertos en fuego

Mario es estudiante predoctoral en Forestales. Su trabajo de investigación se centra en detección de cambios de coberturas terrestres a través de Machine Learning. Pedro trabaja con «modelado numérico de cosas dinámicas que se pueden detectar, como la expansión de incendios o de especies invasoras y sus riesgos». Su investigación profundiza en especies arbóreas «que son bastante combustibles como el eucalipto o la acacia», analizando los escenarios con distintos estados de invasión de acacia intenta demostrar su hipótesis de que «la dispersión de acacia afecta a cómo se expanden los incendios».

«Lo que sirve para adelantarte al fuego o establecer qué corredores puede haber entre diferentes países por los que el fuego puede avanzar con mayor velocidad, como Portugal con quien también tenemos proyectos colaborativos, porque los montes no tienen barreras. Y eso permite concentrar los medios y prever por dónde puede acabar. Se trata de no ir detrás del fuego sino conocer las direcciones a través de análisis de datos números ambientales, climáticos, de fenología... Es un trabajo de muchos años para que sea científicamente modelizable y ellos lo están haciendo», explica el catedrático Luis Ortiz, orgulloso al hablar de las tesis de sus alumnos.

Junto a ellos, Elena, personal de apoyo en un proyecto europeo sobre la calidad de las aguas. «Desarrollé un modelo estadístico en el que analizamos cómo diferentes variables climáticas y de calidad y caudal de los embalses influían en la eutrofización que afecta a la calidad de las aguas, como en los embalses de A Baxe (Caldas) y Forcadas (A Coruña)». Que al ser embalses de abastecimiento para las poblaciones es peligroso y se quedan en mínimos.Las aportaciones que con su esfuerzo y trabajo realizarán con las conclusiones de sus investigaciones les valdrán la categoría académica de doctores, pero supondrá un paso más para conocer de manera científica el monte, mejorar la respuesta temprana ante incendios y los protocolos de prevención.