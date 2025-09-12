La Festa da Ameixa de Campelo se celebra el último fin de semana del mes
Se anunció ayer en la presentación de las jornadas técnicas previstas
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Poio programa para el jueves 2 de octubre las jornadas técnicas de la Ameixa, que reunirán a representantes de las distintas administraciones, expertos y profesionales del mar y la hostelería para analizar los retos del marisqueo en la ría de Pontevedra, e impulsarán iniciativas para fortalecer el secor.
El evento, que fue presentado en la Casa rosada por la concejal de Turismo Rocío Cochón y la presidenta del GALP y patrona mayor de Lourizán, María del Carmen Vázquez, además de la gerente, Laura Nieto, servirá como complemento de la 37 Festa da Ameixa de Campelo, que este año se celebra del 26 al 28 de septiembre.
Las jornadas técnicas incluyen charlas sobre gestión sostenible por parte de especialistas, así como una mesa redonda en la que participarán representantes de las mariscadoras, técnicos especializados en gestión marina, investigadores y representantes de las administraciones públicas.
