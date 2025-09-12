La Diputación de Pontevedra celebra un pleno extraordinario

La Diputación de Pontevedra se cita hoy a las 12.30 horas en un pleno extraordinario, en sustitución de la convocatoria ordinaria de agosto, para abordar diferentes asuntos.

El primero de estos temas trata la aprobación del borrador del acta de la anterior sesión ordinaria del pasado 31 de julio.

Por ello, el pleno recoge la aceptación de diferentes proyectos, entre los que se encuentran la urbanización de la plaza pública de Fornelos de Montes, el plan de reforma del pazo de Torrado y sus jardines o la mejora de los accesos al parque del río Barosa, entre otros.

Por otro lado, se abordarán las mociones presentadas por el Partido Popular provincial para reclamar el comienzo de las obras de mejora de seguridad vial en Ponteareas, así como las dos mociones del PSOE para mantener a Vigo como sede del examen MIR y solicitar la dimisión del presidente de la Xunta de Galicia.

Asimismo, en la convocatoria también se tratan las renuncias de María Nava Castro y María Sandra Bastos como diputadas provinciales.