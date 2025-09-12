Cita en la Peregrina contra el maltrato a los animales
REDACCIÓN
Pontevedra
La Irmandade Antiespecista anuncia la celebración hoy de la Vegan Chaiking Nigth, una acción artístico-reivindicativa contra el maltrato animal. La cita es a las 21.30 horas en el tramo de la calle Oliva más próximo al santuario de la Peregrina.
La actividad se desarrolla en más de 300 ciudades de todo el mundo con el fin de exigir el fin del maltrato animal.
Los participantes expresarán con frases, lemas o dibujos con tiza de colores en el suelo un mensaje inequívoco: los animales no son un recurso económico.
