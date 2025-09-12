Cinco expertos en cocina ingresan en la Academia Galega de Gastronomía

La Academia Galega de Gastronomía celebra la incorporación de cinco reconocidas personalidades del mundo de la cocina en un acto realizado el pasado jueves en el salón de plenos del pazo provincial de Pontevedra, donde el presidente de la Diputación, Luis López, y el presidente de la Academia, Francisco García-Bobadilla, se situaron en el centro de la mesa principal, presidiendo el acontecimiento.

Tras la entrega de los reconocimientos. | G. S.

Por su parte, José Luis de la Torre, vicepresidente de la Academia Galega de Gastronomía, fue el encargado de inaugurar el acto con un original discurso en el que no faltaron las referencias culinarias ni la alusión al «asunto de permanente actualidad» sobre si incorporar o no cebolla a la tortilla de patatas, un tema que fue incluso fue abordado por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en una de sus encuestas, que finalmente dictaminó que tres de cada cuatro españoles son «procebollistas». Asimismo, De la Torre tampoco se olvidó de hablar en su alocución sobre inteligencia artificial, con el objetivo de insistir en el hecho de que «cocinar nos hizo y nos sigue haciendo humanos», ya que «de momento Alexa no nos hace una masa quebrada ni nos thermomixea una bechamel».

Asistentes a la celebración. | Gustavo Santos

Tras este gastronómico alegato, fue el turno de las nuevas incorporaciones, a quienes se les hizo entrega de la medalla honorífica, así como del diploma acreditativo como miembros de la Academia Galega de Gastronomía.

Posteriormente, los flamantes académicos procedieron al tradicional discurso de ingreso. Estos nuevos miembros son: Rosario Andrade, quien ensalzó el legado gastronómico de Emilia Pardo Bazán; Xavier Castro, que se centró en la cocina tradicional gallega y sus orígenes; Carlos Martínez, que destacó la Fundación Grande Covián; Carlos López, quien nombró al pontevedrés Pepe Solla en su discurso, y el portugués Joao Guterres, autor de «Peixes do Miño».

Finalmente, Luis López clausuró el acto haciendo alusión a la fuerza de la gastronomía gallega como motor para el crecimiento económico, especialmente en lo referente al sector del turismo, debido al interés de los visitantes en los productos y la cultura gastronómica de la provincia.