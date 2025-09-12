Las carreras le salen caras a un taxista foráneo reincidente

Fuera del orden del día, se trataron temas de diversa índole de los que la sanción a un taxista fue lo más llamativo, por «tratarse de la primera vez que ocurre» y ser «ejemplarizante». El profesional posee licencia en activo expedida por otro municipio, pero habría estado haciendo servicios dentro de los límites del ayuntamiento de Pontevedra, para los que no está habilitado como profesional. «Ya tenía alguna denuncia porque hacía recorridos íntegros dentro de Pontevedra, que no está permitido ni por la Normativa Galega de Transporte Público ni por la Ordenanza Reguladora del Taxi».

Finalmente, el taxista foráneo tiene una sanción administrativa y una multa de 2.001 euros, tras una carrera entre la calle María Victoria Moreno y la discoteca La Luna (Cerponzóns) realizada el día 4 de noviembre de 2024, calificada como «infracción muy grave».

Por otro lado, el Concello sacó ayer adelante la convocatoria de subvenciones para adquisición de taxis adaptados para personas con movilidad reducida, los llamados «eurotaxis», y la adaptación de los ya existentes entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. Ellos, tienen derecho a una cuantía máxima subvencionable por persona y vehículo de 10.000 euros por adaptación. O una ayuda que no puede superar el 50% de coste de compra por razones de interés público. La partida total es de 60.000 euros.