El BNG denuncia el mal estado del parque canino en el lugar de Adina
REDACCIÓN
El BNG de Sanxenxo denuncia la dejadez del Gobierno de Telmo Martín, en especial en lo que tiene que ver con la bandera azul de Silgar, pero también por el abandono del parque canino de Adina.
Esta instalación, dicen, situada en las inmediaciones de la Casa de Cultura y estrenada hace cinco años,se encuentra «en un estado lamentable y deteriorado que impide su uso. a pesar de que son muchos los vecinos que reclaman la mejora de este área en el que las mascotas pueden jugar y correr en libertad.
Los nacionalistas aseguran que ya se han quejado del abandono de este parque en 2024, «con elementos de juego en muy mal estado y dañado también el cierre perimetral».
Creen que se podría haber reparado hace semanas en vez de con la premura actual.
