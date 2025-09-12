Las ‘bicicletas solidarias’ de la Vuelta recaudan 4.000 euros en Poio y Mos

La Vuelta a España volvió a ser escenario de solidaridad en su paso por Poio gracias a la acción caritativa del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, que organizó junto a Caixa Rural Galega y Seguros RGA dos zonas para aficionados en la decimosexta etapa de la principal carrera ciclista nacional, tanto en la salida de la misma, en Poio, como en la meta, ubicada en Mos.

Allí, en el paso de la Vuelta por la provincia de Pontevedra, cientos de personas se subieron a las ‘bicicletas solidarias’, recorriendo un total de 1.634 kilómetros y logrando reunir así 3.268 euros en las zonas para aficionados de Poio y Mos, que Caixa Rural Galega incrementó hasta 4.000 euros, después de que la actividad en Mos tuviese que ver reducida su duración a causa de la lluvia.

Esta cantidad, apuntan los organizadores de la actividad solidaria, se destinará a la Fundación Amigos de Galicia. Además, los 4.000 euros se sumarán a los 2.500 conseguidos en la ‘fan zone’ de Monforte de Lemos instalada el pasado domingo, que irán destinados a la asociación Prodeme.

El proyecto Bicicleta Solidaria nació hace más de diez años y, de acuerdo con Caixa Rural, sigue convirtiendo el esfuerzo de los aficionados en ayuda para causas sociales, demostrando que cada pedalada cuenta.

Por su parte, la organización benéfica Fundación Amigos de Galicia dedica sus esfuerzos a la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, promoviendo su inserción en el mercado laboral y prestando especial atención a la infancia, personas mayores que viven solas y mujeres en situación de vulnerabilidad y/o violencia de género. Todo ello con el objetivo de lograr una sociedad más justa, culta y solidaria, especialmente en Galicia.

Además de colaborar con una buena causa, los asistentes pudieron jugar con la ruleta de regalos del equipo ciclista. Una actividad que, según los organizadores generó gran expectativa entre los aficionados.

Por las ‘bicicletas solidarias’ pasaron, entre otros, Jesús Méndez y Manuel Varela, director general y presidente de Caixa Rural Galega, respectivamente; Germán Corona, director comercial de Seguros RGA; Jesús Busto, director general de la Fundación Amigos de Galicia o Ángel Moldes, alcalde de Poio, entre otros.