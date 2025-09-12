Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se aprueban plazas públicas en los servicios de salvamento

J. A.

Pontevedra

La provincia de Pontevedra recoge en su boletín oficial la oferta de empleo público correspondiente al año 2025 del Consorcio Provincial para la prestación de servicios contraincendios y de salvamento.

Entre las plazas de personal funcionario se publica la demanda de un técnico de relaciones laborales y de un administrador general. A ambos cargos se accede a través del sistema de oposición libre.

En cambio, para los puestos de trabajo de personal laboral fijo, el sistema de acceso es mediante concurso-oposición. En este caso, se ofertan dos plazas para jefe de parque y 16 puestos de bombero-conductor.

Todas estas plazas serán publicadas de manera pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPPO), con sus correspondientes bases y programas.

