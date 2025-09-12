Las actividades de +Bosques se retoman este fin de semana
J. A.
Pontevedra
Las actividades del programa provincial +Bosques, que promueve el contacto directo con la naturaleza, se retoman este sábado 13 en O Carreirón, en A Illa de Arousa, mientras que el domingo se desarrollan en el pazo de Lourizán, en Pontevedra. Estas salidas se completan con recorridos por la isla de Tambo y por la «Ruta da pedra».
Todas las plazas para participar en las actividades de septiembre se agotaron una hora después de abrir inscripciones, pero la programación se extiende hasta finales de octubre.
El plazo para inscribirse en estas rutas del siguiente mes abre el próximo lunes 22 de septiembre a las 9.00 horas.
