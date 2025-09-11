Tenistas de diez países encabezan el tercer Pontevedra Junior Open U14

El futuro del tenis europeo tiene la próxima semana una parada en la ciudad, con la celebración del III Pontevedra Junior Open U14 que se disputará en el Club de Tenis, del 15 al 20 de septiembre.

En las pistas de A Caeira se podrán ver a 64 de los mejores jugadores menores de 14 años, con representación de una decena de países en la cita.

«Estamos muy orgullosos de esta tercera edición. Es un torneo que ya es de referencia en Europa en categoría sub-14. Por aquí han pasado niños de más de cuarenta países, desde China, Estados Unidos, Sudáfrica y Europa», explicó el director técnico del torneo, Tozé Pinto, sobre un evento en el que entra a jugar una nueva generación de tenistas, los nacidos en 2011 y 2012.

Está previsto que la fase previa se juegue durante el fin de semana, con la acción de la ronda final que arrancará el próximo lunes, tanto en los cuadros individuales masculinos y femeninos como en el de dobles.

A continuación, el jueves, se disputarán los cuartos de final, 24 horas antes de las semifinales y la final de dobles. Las grandes finales, destacó Pinto, se disputarán a partir del sábado en las pistas del Club de Tenis de Pontevedra a las 12.00 horas.

«Desde el Club de Tenis de Pontevedra estamos orgullosos de esta tercera edición. Es un gustazo ver a todos los niños de los colegios de la ciudad que vienen a participar en las actividades que organizamos, de tenis y de pádel, y ver a chavales de esas edades compitiendo por ser profesionales en el día de mañana», apuntó el presidente de la entidad tenística pontevedresa, Andrés Martínez, que invitó a toda la ciudadanía a acudir al torneo.

Por su parte, la concelleira de Deportes de Pontevedra, Anabel Gulías, resaltó la colaboración con el club organizador para hacer posible este evento. «Quería reiterar el agradecimiento al Club de Tenis Pontevedra por permitirnos ver al futuro del tenis europeo en nuestra ciudad. La realidad es que Pontevedra es una ciudad de nivel, donde el deporte tiene un nivel considerable y eso es fruto del trabajo del Concello, de instituciones privadas y del esfuerzo de los clubes», expresó la edil.

En la parte deportiva, los principales favoritos a hacerse con el título lerezano son el ruso Daniel Elias, número 29 del mundo en su categoría de edad, y la sueca Vega Bontin, número 58 de la clasificación femenina sub-14.

Ambos lucharán por el triunfo contra la mayor representación del torneo, conformada por los tenistas españoles a la cabeza –Tomas Duffek, Jorge Mateo, Lara Sebastiá o Edurne Tortajada– y aquellos procedentes de Portugal.

En juego está formar parte de un cuadro de honor que el año pasado coronó como campeones individuales en Pontevedra al francés Arthur Salafa y a la maltesa Maryia Magro.

En dobles, se impusieron las parejas formadas por el luso Duarte Santa Maria y el ruso Stefan Shangichev, además de la dupla japonesa de Souna Akaba y Riko Tsuzuki en categoría femenina.