Los socialistas piden que no se limpie Poio solo por La Vuelta

La agrupación socialista de Poio a acusado al gobierno de Ángel Moldes de «limpiar la casa solo cuando tiene visita», en relación al zafarrancho de limpieza llevado a cabo en el municipio con motivo de La Vuelta ciclista a España en las zonas por las que discurría la carrera.

«El gobierno de Moldes muestra más preocupación por la foto y por el escaparate puntual que por la realidad diaria que padecen los vecinos. La limpieza intensiva realizada por la llegada de La Vuelta contrasta con el abandono habitual que sufren barrios y parroquias», denuncian los socialistas poienses.

«Los socialistas exigimos un plan de limpieza y mantenimiento continuo y la puesta en funcionamiento de las brigadas municipales, no solo actuaciones de maquillaje cuando vienen visitantes o cámaras», añaden.

Asimismo, recuerdan que el municipio se encuentra «sucio, con hierbas y sin mantenimiento adecuado». «Lo que Poio necesita no es un lavado de cara a las cámaras», concluyen.