Rocklab busca jóvenes músicos en su XI edición

Los niños y niñas de Pontevedra podrán convertirse en auténticos cantantes gracias a Rocklab, que regresa a la ciudad en su XI edición el próximo 6 de octubre.

«Rockerizados», el proyecto de este año, incluye seis talleres para niños de tres a trece años con los que se pretende «educar a través de la música» y fomentar un «sentimiento crítico» en los más pequeños, tal y como señala Gonzalo Maceira, el coordinador de Rocklab.

Los cuatro primeros talleres están orientados a elaborar canciones con el contenido literario que ofrece el Salón del Libro, cuya temática permitirá explorar cuatro estilos musicales: rock, pop, funk y soul. «Va a ser muy divertido y tenemos muchas sorpresas escondidas», confiesa Gonzalo.

El primer grupo, en el que los niños trabajarán con un adulto, será el encargado de abrir el espectáculo rockero, en el que estarán presentes temas como «White Stripes» o «King Gizzard and the Lizard Wizard».

Las actividades se desarrollan los lunes y miércoles en horario de 16.00 a 17.00 horas para el primer grupo y de 17.30 a 19.00 horas para el segundo. Asimismo, los dos últimos grupos se dedicarán a «Contos eléctricos», una iniciativa de creación de bandas musicales con el fin de llegar a la plataforma Xeración Sónica, que enseñará a los alumnos a trabajar en composiciones propias, grabar videoclips y canciones para lanzar un disco y, en definitiva, adentrarse más en el panorama musical.

Gonzalo Maceira define estas actividades como «una oportunidad superguay» en la que los participantes también podrán conocer sintetizadores, cajas de ritmos y samplers de una forma «muy creativa para los más pequeños y para las familias».

La inscripción para todas aquellas personas interesadas se abre el próximo lunes 22 de septiembre a través de un formulario en la web www.apuntate.gal, página oficial del Ayuntamiento de Pontevedra.

El cartel de este año muestra la colorida entrada del Pazo da Cultura donde se celebran las actividades, recientemente renovada como resultado del mural colectivo que pintaron los jóvenes asistentes al taller de pintura de Ponteverán.