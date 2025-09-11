Un recorrido por la literatura de la mano de Editorial Galaxia

Con motivo de la celebración del 75 aniversario de Editorial Galaxia, la exposición itinerante «Crear porvir. 75 aniversario de Editorial Galaxia» llega a Pontevedra. La muestra abrió ayer sus puertas en la sede de Afundación y se podrá visitar hasta el próximo 11 de octubre.

Recorre la historia de la editorial, desde su fundación en 1950 hasta la actualidad, destacando su papel clave en la evolución cultural de la Galicia contemporánea y su proyección exterior.

«Crear porvir. 75 aniversario Editorial Galaxia» está comisariada por un equipo de referencia en el ámbito de los estudios académicos en Galicia y a nivel internacional, dirigido por Henrique Monteagudo, presidente de la Real Academia Galega y director de la Cátedra Castelao y de la revista Grial, que ha trabajado mano a mano acompañado por la profesora de literatura gallega María Dolores Villanueva Gesteira y por el catedrático de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo Xosé Manuel Dasilva Fernández.

Ejemplares expuestos de la Revista Grial. / GUSTAVO SANTOS

En este proyecto destaca la labor de autoras y autores como Castelao, Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, Paco Martín, Xohana Torres, Carlos Casares, Fina Casalderrey, Manuel Rivas, Yolanda Castaño, Paula Carballeira, Domingo Villar, Xesús Fraga, Xosé Manuel Núñez Seixas, Marilar Aleixandre…; de editores como Carlos Casares y Víctor F. Freixanes…; y de los fundadores de la editorial, como Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro, Xaime Isla Couto y Francisco Fernández del Riego.

La muestra se articula en cuatro bloques temáticos: uno sobre los autores, otro sobre el ensayo y el pensamiento gallegos, un tercero sobre la traducción y un cuarto dedicado a la literatura infantil y juvenil, en la que Galaxia fue pionera con colecciones y espacios.