Poio celebra este domingo la XV Festa dos Callos de Boureante

La Asociación de Veciños Boureante, con la colaboración del Concello de Poio, celebrará este domingo, 14 de septiembre, la XV edición de la tradicional Festa dos Callos, en A Seca, donde se espera repartir alrededor de 1.500 raciones de este plato típico.

La fiesta comenzará a las 12.00 horas y contará con las actuaciones de la Escola de Música Tradicional de Poio y de las Pandereteiras Armadiña, garantizando un ambiente festivo y familiar durante toda la jornada. Además, habrá una carpa para que la lluvia no afecte.

La ración de callos, que incluye pan y bebida (vino o agua), tendrá un precio popular de 12 euros.