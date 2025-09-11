La magia del Abraioscopio recorre todos los lugares de la ciudad este fin de semana

Magos e ilusionistas de diferentes puntos de la geografía gallega se darán cita este fin de semana en Pontevedra en una nueva edición del Abraioscopio, que se desplegará por una veintena de locales de ocio de la ciudad tras dejar atrás la denominación de Pontevedra Máxica Fest.

Las jornadas temáticas arrancan hoy a las 10.30 horas con las visitas de los magos a la residencia pública y el centro de día Amencer.

Mañana, será el turno de la segunda sesión de magia social con visitas matinales al hospital y Amencer, que darán paso a la ruta «gastromáxica» por locales como La Piada, El patio, Rumore, Gumer, Tábula Rasa, Poke Umami, Cervecería Bruc, La Tienda de Clara o la Sala Zennet, que pondrá el broche con una actuación de Álex de las Heras a las 00.30 horas.

El sábado, además de la ruta «gastromáxica» por cinco locales de la ciudad, tendrá lugar a las 19.30 horas la gran gala central del Abraioscopio, donde actuarán en el Pazo da Cultura de Pontevedra profesionales como Álex Louzao, Celia Muñoz, Xulio Merino, Ton Risco, Mario López o el Mago Noel.

Por último, una actuación clandestina, de la que todavía no ha trascendido su lugar ni fecha, pondrá el broche al evento mágico.