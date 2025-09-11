El Lérez Up, un oasis para la cultura alternativa

En su cuarta edición, el Lérez Up, conocido como el salón del videojuego y la cultura friki que se celebra anualmente en Pontevedra, aspira a seguir siendo la cita de referencia de este mundillo en la provincia, después de albergar 5.000 visitantes durante dos jornadas en el Recinto Ferial el año pasado.

Con los repetidos éxitos de público año tras año bajo el brazo, la asociación organizadora, el colectivo Gaming Troop, afronta con la mayor ilusión posible el evento que regresa este fin de semana a la ciudad, con dos días repletos de todo tipo de pasatiempos –desde las 11.00 horas hasta las 21.00 horas del sábado y de 11 a 20.00 el domingo– para todos los gustos y públicos.

Más de un centenar de actividades y una veintena de zonas temáticas, con torneos competitivos de videojuegos, talleres artísticos, mesas redondas, concursos de la música coreana k-pop, partidas de juegos de mesa y diferentes exhibiciones, hacen que el Lérez Up haya traspasado las fronteras de su propia temática, como explican dos de las responsables de la organización, Sonia Piñeiro y Rocío Fernández.

«Seguimos con el subtítulo del salón del videojuego y la cultura friki, pero ya ha pasado de ser eso a ser el salón de la cultura alternativa, en general. Y estamos supercontentos de ello, porque yo si viniera de público, no tendría tiempo para ir a todo lo que me gustaría ir. Tendrías el calendario lleno. Vas a la zona de kendo, que es una de las novedades, y la pruebas, o la de Star Wars, que es más activo. Te puedes apuntar a un taller de pintura o puedes no ser partícipe de los concursos de cosplay o de baile y ser un espectador. Hay diferentes actividades y diferentes ritmos», explican a FARO ambas impulsoras de este proyecto de Gaming Troop, que vio la luz en 2022 superando todas las expectativas de público.

«En la primera edición no sabíamos cuánta gente iba a venir y se hizo un poco a ciegas. Teníamos la expectativa de que si venían 200 personas, estaríamos contentas. Al final, vinieron 3.000. Eso nos hizo ver que esto debía ser una cita anual y que había un gran potencial para que ese público creciese exponencialmente. Nos gusta presumir de eso porque tenemos una buena comunidad que nos pone las cosas fáciles», destacó Fernández, que junto a Piñeiro se ponen objetivos ambiciosos para la edición de 2025 que se celebra este fin de semana.

«El año pasado fueron 5.000 personas. Esperamos llegar a los 5.500. Crecer poco a poco, sin ser una locura, pero que sea algo exponencial. Va a llegar un momento en el que necesitaremos más zonas del Recinto Ferial porque se nos va a quedar pequeño», admitieron las organizadoras, que subrayan el crecimiento que tanto la asociación como el evento en sí experimentan en materia de redes sociales y entradas vendidas, especialmente durante la semana previa a su celebración.

Más allá de las cifras de participación, desde el colectivo organizador se sienten muy orgullosos por todo el trabajo que hay detrás de crear un festival de estas características y la atmósfera de ocio que se vive en cada uno de los dos días. «No hemos inventado nada. Estos eventos se hacen en Vigo o A Coruña. Queríamos traerlo a Pontevedra, cuestionarnos porqué no aquí si había un público afín a estos eventos. Buscamos esa diferenciación viendo qué era lo que la gente echaba en falta en estos macroeventos. Sentimos que el Lérez Up es mucho más cercano y familiar, tenemos mucha comunicación siempre con el público y los colaboradores que vienen», reconocen las organizadoras, en base a sus propias vivencias.

«Tenemos la experiencia de acudir a estos eventos en nuestra adolescencia y pensar qué echábamos en falta. A veces, son tan grandes que no hay actividades para todo el público, hay muchas colas o cosas muy comerciales. Realmente no disfrutas tanto de la esencia del evento. Aquí es imposible que no haya algo que no te haga disfrutar o conocer gente», argumentan, agradecidas por el apoyo de patrocinadores como Percalandia, PCBox, el ‘escaperoom’ vigués Código Oculto, la consultora Comunicación para la venta, la imprenta Teucrograf o el Pontevedra Club de Fútbol, que junto a las facilidades logísticas del Concello de Pontevedra hacen posible un evento de estas características.