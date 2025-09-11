La homosexualidad en el Medievo, un tabú que saca a la luz el escritor Carlos Tallón

En el Museo Municipal Manuel Torres de Marín se presenta mañana viernes, en un acto programado para las ocho de la tarde, la última obra del profesor y filólogo gallego Carlos Callón, titulada «Vidas e historias LGBT da Idade Media».

Esta cita de carácter cultural, organizada por la asociación Almuinha promete profundizar en nuevas sensibilidades sobre la diversidad en épocas históricas, contribuyendo al debate público y al reconocimiento de una historia habitualmente invisible.

Carlos Callón (Ribeira, 1978) es profesor de Filoloxía y premiado ensayista. En esta ocasión recupera, tras conseguir el XVI premio Vicente Risco de 2011 con su estudio ‘Amigos e sodomitas’, la configuración de la homosexualidad en la Edad Media, los hilos documentales y culturales que revelan la presencia y visibiliad de las realidades LGBT en ese período histórico, en España y Portugal.

Sexualidad en la historia

La obra propone una revisión radical de la idea convencional de la Edad Media como una etapa puritana y aséptica en términos de sexualidad.

Basándose en documentos originales, Callón trae a la luz testimonios sorprendentes: desde el matrimonio simbólico entre Pedro Díaz y Munio Vandilaz en 1061 -el más antiguo del que se tiene constancia en la Península- hasta historias de afecto entre mujeres, como Sancha Pérez y María Leve en el siglo XIII compostelano.

La obra aborda también figuras del santoral LGBT medieval -Paio, Adaúlfo o las figuras trans de Esmerado y Uxío-, y casos de censura documental, como la modificación de cantigas de amigas entre mujeres.

Uno de los ejes centrales del libro es la recuperación del pasado como herramienta de comprensión del presente. Callón subraya que el pasado «también habla del presente, y eso incomoda».

La obra

Agrega que un principio que guió su interés por rescatar voces y vivencias que hacen tambalear los marcos tradicionales de la historia medieval.

«Vidas e historias LGBT da Idade Media», publicado en 2025 por Editorial Xerais, con formato papel y digital, supone una aproximación muy valiosa al panorama historiográfico gallego, ofreciendo un viaje que conecta la memoria histórica con la actual intención de la visibilidad, la igualdad y comprensión.