La Guardia Civil interviene 990 cajetillas de tabaco en Sanxenxo

Durante un operativo en la vía pública de Villalonga, la Guardia Civil procede a dar el alto a un coche en el que el conductor era un joven de 21 años. Una vez detenido el vehículo, se observa que carece de bandeja en el maletero, por lo que se podían apreciar dos cajas de color blanco de grandes dimensiones en su interior.

Al preguntar por su contenido, el conductor se queda callado y finalmente responde que lo desconoce. Por ello, la Guardia Civil le solicita la apertura de una de las cajas, observando varios cartones de tabaco sin precinto ni sello alguno.

En total, se contabilizan 99 cartones de tabaco, que suponen 990 cajetillas que el joven reconoce ser suyas. En consecuencia, se le notifica que se procederá a confeccionar acta denuncia por contrabando.