La explanada de Baltar prevé acoger a 20.000 moteros durante el fin de semana

Los amantes de las dos ruedas tienen el fin de semana una cita en Sanxenxo con la 37 Concentración Mototurística Internacional Rías Baixas. Amigos de la Moto prevé la llegada de unos 20.000 moteros a la explanada de Baltar, epicentro del evento que dará comienzo el viernes por la tarde y se extenderá hasta el domingo a mediodía. Como principal novedad se incluye música en directo. El Concello se implica cada edición con 15.000 euros, apoyo logístico y seguridad.

El montaje del arco de entrada en Rafael Picó, así como la carpa comenzó a instalarse pero no será hasta el viernes, a las 17.00 horas, cuando se realice la apertura de inscripciones presenciales, el mercadillo motero, terrazas con música y conciertos en directo. A las 19 horas se realizará el primer pase de Stunt. A partir de las 22.00 horas, será el momento de la cena para los inscritos en la carpa seguida del concierto de Andrés Balado que dará paso a la fiesta motera con sorteos de regalos.

La jornada del sábado, día 13, comenzará a las 10.00 horas con el desayuno para los inscritos y una nueva apertura de inscripciones. Por la tarde, desde las 16.00 horas, habrá mercadillo motero, terrazas y música.