La energía fotovoltaica o la aerotermia, proyectos que impulsa la Diputación

Luis López, presidente de la Diputación, acompañado por el diputado vilanovés Javier Tourís, protagonizó ayer la inauguración del congreso de comunidades energéticas que se desarrolla en el municipio de Barro.

Destacó en este acto el gran impulso inversor, de 8,5 millones de euros, para fomentar proyectos de mejora de eficiencia energética y la instalación de sistemas de producción y consumo de energía sostenibles: «Vamos a invertir 4,2 millones en 38 municipios para la instalación de plantas fotovoltaicas, un proyecto que conseguirá una ayuda europea de 2,4 millones». Agregó que son otros 2,7 millones para renovación de alumbrado público en 18 municipios, cinco instalaciones fotovoltaicas por 160.000 euros, instalaciones geotérmicas y de aerotermia».

«La producción y consumo de energía también forma parte de nuestra apuesta transversal por la sostenibilidad», expuso López en el acto que se celebra en el vivero de empresas del polígono industrial de Barro-Meis.

Oficina de transformación

Y en este sentido, dijo, nació la Oficina de Transformación Comunitaria, enmarcada en el programa +Renovables, «una apuesta que en menos de dos años de funcionamiento ha demostrado ser un verdadero acierto», afirmó en la inauguración del congreso.

A lo largo de toda la jornada, el congreso organizado por la Diputación, para presentar el funcionamiento de la Oficina de Transformación Comunitaria, así como del estudio energético de la provincia y el peso y potencial que tienen las comunidades energéticas en el territorio.

Creación de comunidades

Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer casos de éxito de comunidades energéticas, las innovaciones tecnológicas en materia de energía, los detalles de las políticas públicas, de la regulación y de las implicaciones económicas relacionadas con ellas, y participar en dos talleres sobre emprendimiento verde.

El mandatario provincial, encargado de dar la bienvenida a los asistentes, junto al alcalde de Barro Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), recordó que la Diputación puso en marcha esta oficina hace menos de dos años con un presupuesto de 750.000 euros, de los que medio millón son financiados con fondos europeos.

Actividad compleja

El objetivo de este proyecto es fomentar la creación de comunidades energéticas en municipios de menos de cincuenta mil habitantes, especialmente en aquellos del Reto Demográfico. «Desde su puesta en marcha ya son numerosos los logros obtenidos: realizamos 57 reuniones en otros tantos concellos, asesoramos a 14 entidades interesadas en la constitución de comunidades energéticas, contamos con una comunidad energética y otras seis que están a punto de concluir y realizamos 40 estudios, de ellos 36 en municipios y tres para grupos promotores como son las comunidades de montes de Anceu y Nespereira y la residencia de la tercera edad de San Pedro de Crecente», indicó.