Detenido un fugado de la justicia que dormía en el Mercado

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 29 de agosto a un ciudadano que tenía en vigor una requisitoria del juzgado de detención y personación.

Esa jornada, un viernes, los agentes fueron comisionados por la Central de Comunicación ya que un varón estaba durmiendo en el piso superior de la Praza de Abastos y se negaba a abandonar el lugar. La patrulla logró convencerlo para que saliera del espacio, para luego identificarlo y comprobar los antecedentes penitenciarios, hallando esta requisitoria, motivo por lo que es detenido en el mismo momento.

Hay que recordar que no es la primera vez que se utiliza el piso superior del Mercado de Pontevedra para pernoctar. Así lo denunció FARO el pasado mes de marzo por boca de los propios vendedores, que aseguraban que en la instalación municipal se vivía una situación de «inseguridad y mala gestión insostenibles» .

Los placeros afirmaban entonces que no había personal de seguridad y que «las puertas están abiertas permitiendo el acceso nocturno».

Robo en un coche

En otra línea de cosas, la Policía Local informó también de que a finales de agosto se detuvo a otro hombre que estaba intentando robar un coche estacionado en la calle, rompiendo la ventanilla del mismo con un desparafusador. Los agentes se acercaron hasta el lugar y el hombre dijo que solo intentaba coger la mochila que estaba en el asiento de delante. Se procede así con su detención para la posterior puesta a disposición judicial.