Condenado a dos años de cárcel por quedarse dos excavadoras

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que no pagó las cuotas de alquiler de dos excavadoras y que se apropió de las máquinas cuando la empresa perjudicada resolvió el contrato y le exigió la devolución.

Es considerado autor de un delito continuado de apropiación indebida, aunque lo absuelve del delito de desobediencia, y lo condena a 2 años de cárcel y a pagar una multa de 1.080 euros.

Según la sentencia del tribunal provincial, el acusado formalizó dos contratos de alquiler por sendas máquinas excavadoras, en marzo y el noviembre de 2019, por 38.811 y 22.134 euros, respectivamente.

El procesado no pagó las cuotas acordadas y, al cabo de un tiempo, la empresa perjudicada dio por resueltos los contratos, exigiendo el pago de las cantidades adeudadas y la devolución de las máquinas. El acusado hizo caso omiso y se quedó con las excavadoras, por lo que la mercantil recurrió a los juzgados, que ordenaron el depósito de las mismas. Dicha medida no pudo llevarse a cabo porque el acusado dijo que no sabía donde estaban. En noviembre de 2022 un juzgado de Pontevedra lo condenó pero no fue hasta junio de 2025 cuando el hombre devolvió solo una de las excavadoras.