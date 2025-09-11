Comienzan los trabajos del futuro parque temático de Colón
A.L.
Las máquinas se encuentran trabajando desde el martes en el parque de Ánkar de San Salvador de Poio, donde se creará una zona temática infantil sobre Cristóbal Colón. Por ahora, simplemente se está acondicionando el terreno.
Tal y como anunció el Concello de Poio, la pieza central será una réplica adaptada en tamaño para niños que imite a la embarcación Santa María, en la que los menores podrán subirse.
El área de juego ocupará 300 metros cuadrados y también tendrá otro barco de menor capacidad, para los más pequeños. También se instalarán columpios, juegos giratorios y otros equipamientos con temática marina y de carácter lúdico.
La actuación superará los 142.000 euros y se espera que esté terminada antes de que acabe el año, tras tres meses de trabajo.
