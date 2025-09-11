«El Casino se ha abierto a lo que es hoy la ciudad que es menos elitista»

Entre las guardias, la consulta y la familia, Alejandro Regueiro (nieto del fundador del Hospital Miguel Domínguez) ha encontrado la fórmula para liderar la directiva del estandarte social pontevedrés, el Liceo Casino. Una tarea que le ha conllevado una disputa judicial con la antigua directiva, que encabezaba Jaime Olmedo. Y alguna decepción personal, entre quienes no entienden la deriva hacia «tiempos modernos» . Después de obras complejas en la piscina o la cubierta, cogieron las riendas de una sociedad en el punto de mira de todos por su tradición y peso en la ciudad. A un año de las próximas elecciones, Regueiro bromea con si se presentará porque «es mucho desgaste», pero afirma que es importante «consolidar lo conseguido». Ya está pensado en preparar Halloween y Fin de Año. Y presenta el que será el plan del fin de semana: el concierto que Cómplices y Amistades Peligrosas ofrecerán en el Casino de A Caeira el sábado a las 19.00 horas.

Cómplices y Amistades Peligrosas, ¿cómo es que recalan en Pontevedra?

Siempre pensamos que se podían optimizar los espacios del Casino de A Caeira y traer a gente que para la ciudad sea interesante y que otros vean si en un futuro se quieren hacer socios. Empezamos con Los Secretos el primer año y salió fenomenal. Queríamos que fuera una fiesta fin de verano y nos parecía que tanto Amistades Peligrosas como Cómplices llegan a mucha gente. También actuará el artista local Rober Calvo (Quatro D Abril) y habrá Dj.

¿Cómo acaba un médico internista en activo dirigiendo el club con más solera de la ciudad?

Tengo bastante lío, la verdad, entre el hospital y mis cuatro hijos. Mi mujer también trabaja y esto, al final, son bastantes quebraderos de cabeza. Pero gracias a gente como él (se refiere a Santiago Rodilla, tesorero) y el resto de la Junta, entre quienes hay arquitectos, abogados y otros especialistas, puedo con ello.

Entonces, ¿la idea era crear una directiva de técnicos?

Pues poco más o menos.

¿Tan mal lo había dejado la anterior?

No, no, queremos decir eso. A mí no me gusta hablar mal de otra gente que también fue socia y dedicó mucho tiempo a gestionar el Casino, algo que es sin ánimo de lucro ninguno. Aparte de que hay gente de la anterior directiva a quienes conozco y les tengo muchísimo cariño. Lo han hecho como ellos consideraban que era lo mejor posible y era mucha dedicación y trabajo. Igual que lo es ahora para nosotros. Todo tiene su mérito. Que nosotros creíamos que se podían cambiar las cosas y hacerlas diferentes y mejor... Modernizarlo para ajustarlo a los tiempos de ahora.

¿Cuál es su motivación personal?

La anterior directiva llevaba doce años, eso siempre genera un desgaste. Creo que no se puede estar al frente más de ocho, aquí y en cualquier sitio.

¿Es su intención no estar más de dos mandatos?

Sí. De hecho, cambiamos los estatutos.

¿Qué carencias detectaban en la gestión del club?

Los estatutos estaban muy antiguos y les hemos dado una vuelta. Por ejemplo, personas que por su condición de viudo o discapacitado tenía una bonificación, pero no tenía voto. Hoy participan igual que los demás. Hay quien dice que el nuevo estatuto ofrece desigualdades, pero nada más lejos de la realidad.

Otra cuestión que ha generado voces disidentes es la ampliación de socios que se ha hecho. ¿También se incluye en el cambio de los estatutos?

Para poder ser socio es exactamente igual que antes. Tienes que estar avalado por dos socios, que no tienen que dar explicaciones, hay que pagar una cuota de entrada. Y es la Junta Directiva la que aprueba el ingreso. Y como dice Santiago, el Casino se ha abierto a lo que es la Pontevedra a fecha de hoy y es positivo que haya alguien que no sea «ptv» que esté en la Junta. La sociedad de hoy pontevedresa es mucho más abierta de la que había antes, todo ha evolucionado, hay más de todo. Es menos elitista.

¿Cuál es el Casino moderno que están creando?

El que represente a la sociedad pontevedresa. Las instalaciones deportivas se pueden utilizar todo el año y hemos ampliado los horarios desde las 06.00 a las 23.30 horas. El pádel, el gimnasio... Poco a poco hemos ido aumentando las ofertas, como la sala de musculación y otras.

¿Va a establecerse un límite o sigue abierto a nuevos socios?

Buena pregunta. Hubo una primera campaña de captación por la que entraron 69 socios. Fue un efecto llamada, desde entonces ha aumentado 200 socios más durante los dos últimos años, algo que nunca se había dado. El Casino está de moda.

«El año pasado la Peregrina se nos fue de las manos. Y este año fue un éxito»

El boca a boca ha catapultado la fiesta de la Peregrina, ¿cuánta gente fue este año?

Menos que el año pasado, por decisión nuestra. Unas 6.000 personas, pero no son siempre a la vez. Conseguir una invitación es misión imposible, aun con segunda oportunidad.El año pasado viendo que realmente tenemos espacio, sí que ampliamos más casi 400 invitaciones más y se nos fue de las manos. La Peregrina siempre tuvo mucho éxito, pero nosotros la mejoramos ampliando la seguridad para que hubiera menos problemas, cambiamos pequeñas cosas que a la gente le gustó mucho como crear diferentes espacios con diferentes músicas. Acceso a las barras con una pulsera recargable como la de los festivales o la posibilidad de conseguir las invitaciones por internet. Y este año hubo food trucks y fue un éxito.

¿Todo esto ayuda a capitalizar el club?

Lo que ganamos con esto es que la gente no se quiera dar de baja. En 2010 había unos 2.600 socios de número y cuando llegamos nosotros 12 años después había 1.800, se perdieron 800. Hemos recuperado gente. La situación financiera del Casino ha sido y sigue siendo saneada, aquí no estamos para ganar dinero.