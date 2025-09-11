El Ayuntamiento alcanza la «deuda cero» tras saldar más de 5,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Pontevedra anuncia un buen momento en su capacidad económica al saldar una cuantía total de 5.565.554,30 euros. Esto supone la amortización de todos los préstamos solicitados por el Concello, consiguiendo de esta forma alcanzar la «deuda cero consolidada» a partir del próximo 30 de septiembre.

Así lo indicó ayer el concejal de Economía y Hacienda en Pontevedra, Raimundo González, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, donde señaló el inicio del expediente para la cancelación total de esta deuda de más de cinco millones y medio de euros. Esto supone la anulación de los préstamos solicitados en el año 2015 al Banco Sabadell, en 2017 a la entidad A Banca, en 2018 a Unicaja, en los años 2019 y 2020 a Caixa Rural, en 2021 a Unicaja de nuevo y en 2022 a Caixa Rural también. De esta forma, según comenta el concejal, «no tendríamos ninguna deuda consolidada».

No obstante, cabe destacar que existe un préstamo de 900.000 euros solicitado el 4 de octubre del pasado año 2024 al BBVA que no será amortizado en este momento porque no está consolidado, por lo que habrá que esperar a su consolidación, dos años después de su petición, que es lo que dura el período de carencia, para su cancelación definitiva. Durante este tiempo, habitualmente se pagan intereses sin amortizar deuda. Sin embargo, tal y como indica González, en este caso no se van a pagar intereses ya que el Ayuntamiento de Pontevedra no va a disponer de ninguna cantidad ya que su capacidad económica es suficiente para abordar las inversiones por las que fue concedido el préstamo, lo que refleja la buena situación patrimonial actual de Pontevedra.

En definitiva, según señala el concejal, «se trata de un problema burocrático que no nos va a generar ningún problema porque, como no vamos a disponer de él, no nos va a generar intereses». Por ello, a efectos legales, esa «deuda cero» no será oficial hasta el 4 de octubre del próximo año 2026.

Por otro lado, tal y como afirma Raimundo González, se notó un descenso sustancial en el período medio de pago a los proveedores, que antes rondaba los 27 días, y ahora descendió a poco menos de los 19 días de media, entendido este período como el tiempo que transcurre «entre que entra una factura hasta que cobra el proveedor».

Además, señaló la considerable subida de la cuantía y del número de pagos en la segunda parte del primer semestre, comprendido entre los meses de abril y junio. «En concreto se pagaron 16.204.000 euros de 4.300 facturas cuando lo normal era pagar entre 12 y 13 millones de euros», declara González. El edil indicó que están empezando a trabajar en los presupuestos de 2026, mientras que los de este año 2025 ascendieron a 98.632.000 euros, entre los que se encuentra el importe destinado a los Premios Feroz.

El PP califica de «fracaso absoluto» los proyectos del BNG

Pese a esta situación, Rafa Domínguez, presidente del Partido Popular de Pontevedra, considera que los proyectos desarrollados por el BNG son un «fracaso absoluto» y acusa al gobierno de no estar cualificado para planear o ejecutar sus programas.«Cada vez que el alcalde anuncia un servicio pionero para la ciudad me da terror porque conlleva años de retraso, incapacidad de gestión y derroche de dinero público», afirma Domínguez.Bajo el punto de vista del líder de los populares, este comentario se ejemplifica con la caída libre del «Gastroespazo» del Mercado de Abastos, el alquiler de terrenos para la planta de compostaje de A Canicouva, el coste del desmontaje del skatepark de la calle Reina Victoria a causa de las fiestas de la Peregrina o el uso escaso del «coche de punto», entre otras iniciativas que considera que están lejos del éxito.

Coche de punto en el rural / Gustavo Santos

Asimismo, Domínguez le augura un futuro incierto a esta última propuesta después de que el Ayuntamiento de Pontevedra informase de que la media de viajes al mes no supera los 170 desplazamientos. Además, aprovechó la ocasión para criticar que este transporte solo funciona de lunes a viernes en horario de mañana, realizando a su vez una petición de que se dote a las parroquias de un servicio de autobuses.Por ello, el líder del PP concluye indicando que «el ralentí del gobierno local para sacar adelante sus proyectos estrella es un síntoma del agotamiento y la incapacidad de Lores y de sus concejales para gobernar la ciudad con solo nueve de 25 concejales».