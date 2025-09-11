Apoyo a la reducción de jornada laboral

El sindicato UGT celebró ayer una concentración ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra en defensa de la reducción de la jornada laboral.

José Vázquez González, uno de los responsables comarcales de UGT Pontevedra-Arousa-Deza, defendió las 37 horas y media semanales «porque muchas empresas con convenios ya las tienen y las administraciones también». «Por mucho que los empresarios digan que no se puede porque se rompen los turnos, eso no es así, lo único que hay que hacer es compensarlo con tiempo libre», afirmó. «Los empresarios se pelean por esto igual que se peleaban por no subir el salario mínimo, y se pudo y hay más trabajo».

Reconoció que el problema de base es la falta de trabajadores «y como los tratan cada vez se van más fuera, a otros países».