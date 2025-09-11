Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparca sobre la acera tras una colisión

Una escena curiosa llamó ayer la atención de los viandantes en la Avenida de Compostela, donde un coche se encontraba atravesado sobre la acera y el carril bici. Fue el propio conductor el que, de buena fe, lo apartó allí tras sufrir una colisión en la que no hubo heridos.

