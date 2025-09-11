Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accem se moviliza contra la trata de mujeres y niñas

La programación se desarrolla en Sanxenxo el día 19 | De tarde se presenta una obra teatral

Un acto celebrado por el CIM de Sanxenxo. | Noé Parga

REDACCIÓN

Sanxenxo

La organización Accem en Galicia recuerda que el próximo jueves 19 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y trata de mujeres, niñas y niños.

Con este argumento, la programación comienza a las 12.00 horas con un debate entre lo social y lo artístico alrededor de la problemática de la trata.

De tarde se representa la obra «Shopie non é meu nome de guerra» de Redrum Teatro y dirigida por Laura Míguez.

