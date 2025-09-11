Accem se moviliza contra la trata de mujeres y niñas
La programación se desarrolla en Sanxenxo el día 19 | De tarde se presenta una obra teatral
REDACCIÓN
Sanxenxo
La organización Accem en Galicia recuerda que el próximo jueves 19 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y trata de mujeres, niñas y niños.
Con este argumento, la programación comienza a las 12.00 horas con un debate entre lo social y lo artístico alrededor de la problemática de la trata.
De tarde se representa la obra «Shopie non é meu nome de guerra» de Redrum Teatro y dirigida por Laura Míguez.
