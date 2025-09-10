Recogida de firmas en A Lama para mantener la motobomba

Los vecinos de A Lama entregaron ayer en las oficinas municipales cientos de firmas para solicitar la permanencia de la motobomba contraincendios entregada al Concello para la constitución del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) y que cuenta con fondos europeos que reclaman ahora la devolución de las entregadas a los Ayuntamientos de A Cañiza, Moraña y A Lama ante la imposibilidad, de momento, de crear ese servicio.

En el texto, se incluye también la petición de que en caso de que ese vehículo tenga que ser devuelto, no se haga hasta no ser sustituido por otro de similares características adscrito al Concello de A Lama, para seguir prestando los mismos servicios que hasta ahora y que de tanta utilidad demostró tener durante la ola de incendios recientemente padecida.

Así, los promotores de esta iniciativa vecinal señalan que, de no haber sido por la presencia de la motobomba y su primordial y eficaz intervención inmediata, no se habrían salvado del fuego las casas en el incendio reiterado de A Braxiña y O Tizón, ni tampoco se hubiese controlado desde su inicio el incendio en Seixido o Xesta.

También apuntan que sin la motobomba no se podría haber socorrido al concello ourensano de Avión cuando solicitó ayuda con urgencia y se envió al vehículo municipal a prestar servicio.