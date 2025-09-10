Ponte a Conducir organiza una jornada de seguridad vial con actividades para niños

La asociación Ponte a Conducir organiza el próximo sábado 20 de septiembre en la plaza do Mar de Sanxenxo el aula práctica «Comparte coche, protexe o planeta», en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Las actividades, pensadas para niños de entre tres y doce años, están compuestas por un circuito de karts, peatones y ciclistas; un concurso de dibujo; un taller de primeros auxilios de Cruz Roja; una exposición de vehículos de la Policía Local, Guardia Civil y Brilat; un taller sobre el mantenimiento y circuito de bicicletas, así como charlas para las familias y un aula de formación.

Cada niño traerá su propio medio de transporte, ya sea bicicleta, moto, patinete o triciclo, junto con su casco, para utilizar en el recorrido. No obstante, también podrán participar como peatones.

Los menores deberán acudir acompañados de una persona adulta responsable en durante la realización de las actividades.

Los interesados deberán realizar una inscripción previa a través del correo electrónico ponteaconducir@gmail.com. El plazo estará bierto hasta las 14 horas del 19 de septiembre.

El lema del concurso de dibujo será el de la edición: «Comparte coche, protexe o planeta». El objetivo es que los niños aporten sus ideas sobre seguridad vial con una imagen. Además, del premio del jurado habrá un premio popular a través del Facebook de Ponte a Conducir en el que ganará el dibujo con más ‘me gusta’.