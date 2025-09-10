Perico Delgado descubre los encantos de las Rías Baixas

La jornada de descanso de la Vuelta Ciclista a España fue aprovechada por varios exciclistas profesionales, entre ellos el mítico Pedro «Perico» Delgado, para conocer y disfrutar de las Rías Baixas desde un punto de vista que nunca habían apreciado, desde el mar. Con José Luis Núñez «Chicho» como anfitrión, Perico Delgado y sus compañeros embarcaron en la Taximar II, la nave que se convirtió en la oficial de la Vuelta Ciclista a España allá por 2013, cuando todo el pelotón salió de una batea en el puerto de Vilanova.

En ese viaje disfrutaron del Parque Nacional Illas Atlánticas, recorriendo toda la ría de Arousa y acercándose hasta las Illas Cíes y Ons. En esta última tuvieron la ocasión de sentarse a una mesa y degustar un pulpo de la ría de Arousa al estilo «feira», antes de seguir camino para conocer el resto de las Rías Baixas. Chicho Núñez, el patrón de la embarcación durante esa jornada de asueto para los ciclistas, reconocía ayer que «quedaron impresionados con la belleza del paisaje y con la posibilidad de navegar por el interior de las rías, acercándose incluso a las bateas y a algunos barcos de pesca».

La «Taximar II», construida precisamente para la celebración de la Vuelta Ciclista a España de 2013, es la embarcación oficial de la Vuelta a España y suele acompañar al pelotón por el mar cada vez que este se acerca a la costa gallega. Mientras esto no ocurre, es utilizada por una empresa de turismo activo para realizar viajes hasta Ons y Cíes, además de recorrer de manera habitual el interior de las tres rías.

También es un habitual en la embarcación Javier Guillén, director general de la empresa Unipublic, organizadora de la Vuelta a España, que en esta ocasión, no pudo disfrutar del viaje debido a una serie de compromisos vinculados a su actividad.