Las obras de A Barca obligan a habilitar un carril único en octubre: el de salida de Poio

Para entrar al municipio desde Pontevedra habrá que desviarse por A Caeira o por el polígono de O Vao

Los trabajos comenzarán el lunes en la zona del Casal de Ferreirós, pero este mes no afectarán al tráfico

Reunión sobre el plan de tráfico, en el Pazo Besada de Poio. / GUSTAVO SANTOS

Ana López

Poio

Las esperadas obras de humanización del tramo de entrada a San Salvador de Poio desde A Barca hasta el Casal de Ferreiros, ya en la calle Andurique, comenzarán el próximo lunes. Se trata de unos trabajos que llevará a cabo la Xunta de Galicia en colaboración con el Concello de Poio y que supondrán una mejora significativa de este barrio, en el que el feísmo es actualmente el protagonista, con aceras estrechas e incómodas para el tránsito peatonal.

Las primeras semanas no afectarán al tráfico rodado, pero desde octubre se habilitará un único carril de circulación en A Barca, el de salida de Poio hacia Pontevedra, mientras que se cerrará el de entrada.

Al tratarse de una avenida que discurre por la PO-308 (carretera de titularidad autonómica), por la que cada día circulan miles de coches, se pondrá en marcha un plan especial de tráfico teniendo en cuenta a los dos concellos afectados: Poio y Pontevedra. Y es que aunque están separados por el puente de A Barca, para muchos vecinos funcionan como un único municipio, con un tránsito continuo de personas a nivel laboral, educativo, sanitario...

Para coordinar y consensuar este plan, este miércoles tuvo lugar en el Pazo Besada de San Salvador una reunión en la que participaron, entre otros, el alcalde de Poio, Ángel Moldes; el concelleiro de Infraestruturas de Pontevedra, César Mosquera; el jefe de la Axencia de Infraestruturas en Pontevedra, Manuel Ángel González Juanatey; responsables de la empresa adxudicataria (COVSA); así como miembros de la Guardia Civil, Policía Local y representantes de empresas locales.

Se acordó que el plan de tráfico se aplicará desde octubre, cuando para acceder desde Pontevedra a Poio se desviarán los coches por A Caeira o por el polígono de O Vao, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Sí seguirá realizándose de forma habitual la salida de Poio hacia la ciudad capitalina, a través de la PO-308. En el caso de los vehículos pesados, deberán ir obligatoriamente por O Vao.

Esta es la primera fase del proyecto de humanización de la carretera en San Salvador. La inversión es de 1,6 millones de euros y el plazo de ejecución de 12 meses.

El objetivo es ganar espacio público para las personas y mejorar la seguridad vial: las aceras tendrán un mínimo de 2,5 metros y se instalarán elementos de calmado de tráfico. A cambio, se perderán plazas de aparcamiento.

