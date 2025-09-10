Las obras de A Barca obligan a habilitar un carril único en octubre: el de salida de Poio

Las esperadas obras de humanización del tramo de entrada a San Salvador de Poio desde A Barca hasta el Casal de Ferreiros, ya en la calle Andurique, comenzarán el próximo lunes. Se trata de unos trabajos que llevará a cabo la Xunta de Galicia en colaboración con el Concello de Poio y que supondrán una mejora significativa de este barrio, en el que el feísmo es actualmente el protagonista, con aceras estrechas e incómodas para el tránsito peatonal.

Las primeras semanas no afectarán al tráfico rodado, pero desde octubre se habilitará un único carril de circulación en A Barca, el de salida de Poio hacia Pontevedra, mientras que se cerrará el de entrada.

Al tratarse de una avenida que discurre por la PO-308 (carretera de titularidad autonómica), por la que cada día circulan miles de coches, se pondrá en marcha un plan especial de tráfico teniendo en cuenta a los dos concellos afectados: Poio y Pontevedra. Y es que aunque están separados por el puente de A Barca, para muchos vecinos funcionan como un único municipio, con un tránsito continuo de personas a nivel laboral, educativo, sanitario...

Para coordinar y consensuar este plan, este miércoles tuvo lugar en el Pazo Besada de San Salvador una reunión en la que participaron, entre otros, el alcalde de Poio, Ángel Moldes; el concelleiro de Infraestruturas de Pontevedra, César Mosquera; el jefe de la Axencia de Infraestruturas en Pontevedra, Manuel Ángel González Juanatey; responsables de la empresa adxudicataria (COVSA); así como miembros de la Guardia Civil, Policía Local y representantes de empresas locales.

Se acordó que el plan de tráfico se aplicará desde octubre, cuando para acceder desde Pontevedra a Poio se desviarán los coches por A Caeira o por el polígono de O Vao, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Sí seguirá realizándose de forma habitual la salida de Poio hacia la ciudad capitalina, a través de la PO-308. En el caso de los vehículos pesados, deberán ir obligatoriamente por O Vao.

Esta es la primera fase del proyecto de humanización de la carretera en San Salvador. La inversión es de 1,6 millones de euros y el plazo de ejecución de 12 meses.

El objetivo es ganar espacio público para las personas y mejorar la seguridad vial: las aceras tendrán un mínimo de 2,5 metros y se instalarán elementos de calmado de tráfico. A cambio, se perderán plazas de aparcamiento.