Nace el club de lectura Ler (en) Pontevedra, que abre inscripciones

El club de lectura «Leer (en) Pontevedra» dará sus primeros pasos el próximo miércoles, 15 de octubre, para fomentar este hábito y dar a conocer interesantes obras con el acompañamiento de autoras y autores.

La iniciativa fue presentada ayer por el concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, y la escritora y periodista Montse Fajardo.

«El club nace en nuestra ciudad porque caemos en la cuenta de que Pontevedra está presente en una infinidad de autoras y autores y en una infinidad de libros. Es importante que las lectoras y lectores ahondemos en esa maravillosa bibliografía que tenemos sobre la ciudad para reflexionar, debatir, celebrar, pensar y disfrutar entre todas y todos esta maravillosa ciudad de Pontevedra. La característica más destacada del club es que las autoras y autores, los libros, van a tener alguna relación con nuestra ciudad», avanzó Gómez.

Serán tres citas en los tres últimos meses del año. Así, el miércoles 15 de octubre, a las 19.00 horas en la Librería Paz tendrá lugar el encuentro con Cynthia Menéndez a partir de la obra «Son como glaciares os barcos de aceiro» (Editorial Galaxia), mientras que el miércoles 19 de noviembre, 19.00 horas Librería Nobel, el encuentro será con Montse Fajardo a partir de la biografía de Virxina Pereira: «A vida incerta (Editorial Cumio)». Por último, el miércoles 17 de diciembre, 19.00 horas Fundación RACC, el invitado será el escritor Víctor Freixanes, expresidente de la RAG, a partir de la obra: O triángulo inscrito na circunferencia (Editorial Galaxia).

Montse Fajardo, protagonista del segundo encuentro, quiso agradecer al Concello la oportunidad de formar parte de las primeras sesiones de este club.

Las inscripciones para los tres primeros encuentros pueden realizarse en apuntate.pontevedra.gal. El proyecto tendrá continuidad en 2026.