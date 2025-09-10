Música y gastronomía se unen en la Festa do Pan de Millo e do Ovo de Cotobade

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, los tenientes de alcalde Fernando Vázquez y Lourdes Ovejero, la concejala Belén Casado y directivos de la asociación cultural Foula presentaron el programa de actividades de la XI Festa do Pan de Millo e do Ovo de Cotobade, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre en el campo de la fiesta de Tenorio.

Este evento gastronómico organizado por la asociación cultural Foula y que cuenta con la colaboración del Concello de Cerdedo-Cotobade, se celebrará con la intención de despachar más de un millar de huevos fritos con pan de maíz desmigado para servir durante toda la jornada a los comensales que hasta allí se acerquen y que en cada edición van a más ayudando a consolidar esta cita con la gastronomía y la música tradicional no solo en el ayuntamiento sino en toda la comarca.

La sesión vermú, prevista para las 14.30 horas, estará amenizada por ‘Os Firrás’, de O Grove, y durante todo el día por el cuarteto de gaitas ‘Papaventos’. A partir de las 17 horas comenzará la sesión infantil con el Mago Samuel Moreno. Serán los grupos ‘Silva Redonda’ y ‘Ailá’ los que cierren la fiesta por la tarde-noche.