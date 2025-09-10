«Un mundo de fantasía» trae los éxitos clásicos de Disney

La magia de Disney llega el próximo sábado 20 de septiembre al Auditorio Emilia Pardo Bazán con el musical «Un mundo de fantasía».

Es un espectáculo interactivo en el que los asistentes podrán decidir a través de sus teléfonos móviles que va a ocurrir en el escenario y qué canciones se interpretarán en directo. Son temas emblemáticos de las películas Disney que han marcado generaciones, como La Bella y la Bestia, El Rey León, La Sirenita o Frozen, entre otros.

El director artístico es Víctor Pérez, con Fran Expósito en la dramaturgia y Jonay Perdomo a cargo de la dirección vocal. Por su parte, el promotor Amadou indica que quiere «que el público se deje llevar por la magia y que vuelva a creer en los sueños».

Las entradas se pueden adquirir en www.dentralia.com y en la juguetería H&O Portonovo.