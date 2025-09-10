Marín anuncia el padrón para el cobro del recibo de la piscina

El Ayuntamiento de Marín ha dado por iniciado el trámite de información pública del padrón para el cobro de la prestación del servicio de piscina municipal correspondiente al mes de septiembre de 2025, un padrón que ha sido aprobado por resolución del concejal delegado de Facenda el pasado día 3.

Esta exposición tiene carácter de notificación colectiva, según el Real Decreto que aprueba el Reglamento Xeral de Recaudación.

Los interesados podrán consultar los registros relativos a su deuda durante el período de exposición pública, que será de quince días contados desde hoy.

Contra las liquidaciones incorporadas al padrón se podrá formular un recurso de reposición, y el plazo para interponer el recurso ante la Alcaldía es de un mes. Cabe señalar que la interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones, salvo qe se solicite la suspensión y se presente garantía en los términos establecidos en el Reglamento.

El período de pago de la piscina finaliza el 3 de noviembre salvo recibos domiciliados.