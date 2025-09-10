Luis Villamil: «Queremos estar al lado de las víctimas evitándoles dolor»

El sargento primero de la Guardia Civil Luis Villamil Hermida se jubila tras pasar los últimos cuatro años como jefe de la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Pontevedra. Lo hace marcado por recuerdos de sucesos dolorosos como el hundimiento del pesquero Villa de Pitanxo en aguas de Terranova, el accidente del autobús que cayó al río Lérez en Pedre, Cerdedo-Cotobade, o la explosión de la pirotecnia de Tui, entre otros. Ahora, ya retirado, ha retomado el bonito hábito de leer, andar en bicicleta y por su mente ya ronda algún que otro viaje.

¿Cuáles son los orígenes de Luis Villamil y qué lleva a un niño de 16 años a entrar en la Guardia Civil?

Yo nací aquí al lado, en Ponte Caldelas, en 1960. Entré con 16 años en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). Mi abuelo fue carabinero, un cuerpo que después pasó a la Guardia Civil, y mi padre era guardia civil.

Es decir, que había vocación y tradición en la familia.

Yo quería ser guardia civil, pero el que no quería era mi padre. Como todos los niños de aquella época, veía a Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces le dije un día que quería irme con los misioneros combonianos a África, porque me apasionaban los leones, elefantes... Ante ser guardia civil o irme al otro continente mi padre me dijo: «Pues te vas a Valdemoro».

¿Cuál fue su primera impresión al llegar a este colegio?

Era muy distinto, claro, pasar de un instituto a un colegio como este. Fue una experiencia fuerte, en el año 1977, en plena transición. Durante tres años estuve allí y te marcan para el resto de tu vida dentro de la Guardia Civil. Si aprovechas los tres años, como fue mi caso, que salí con derecho a galones, sales con una serie de principios que desarrollas a lo largo de tu carrera profesional. No todos mis compañeros acabaron, porque era un régimen militar que, sobre todo el primer año, costaba.

¿Cómo ve el cuerpo en la actualidad respecto a aquellos años?

Es un cuerpo plenamente democrático en la actualidad. Hoy en día la Guardia Civil es un cuerpo moderno, reconocido a nivel europeo e internacional y donde el espíritu de sacrificio y de servicio dominan sobre cualquier cosa.

Uno de los hitos de esa modernización fue la incorporación de la mujer, en el año 1988...

Eso fue una revolución. El único antecedente eran las matronas, que a veces registraban a alguna detenida, pero no labores policiales propiamente dichas. Fue un hito positivo y sin vuelta atrás.

La mayor parte de su carrera la pasó en la unidad de Intervención de Armas y Explosivos. ¿Cómo llega a ella?

Yo salí del Colegio de Guardias Jóvenes en 1980 y mi primer destino fue el cuartel de Bueu. En 1981 me incorporé a la intervención de armas y explosivos en Pontevedra, donde estuve hasta 1993. Ese año me fui a Barcelona, para regresar a Pontevedra en 1995 hasta 2021, cuando pasé a la reserva en la oficina de prensa, hasta hoy.

¿Cuál es la labor de esta unidad de armas y explosivos?

Siempre ha sido una competencia exclusiva de la Guardia Civil. Lleva el control de las armas civiles (importación y exportación), control de explosivos en canteras y obra civil, y control de pirotecnia. Hice un curso en País Vasco de 15 días para entrar, porque era un ámbito que me gustaba mucho.

¿Qué operativos recuerda en la unidad?

La explosión pirotécnica de 2018 de Tui, que causó dos fallecidos, decenas de heridos y unas quinientas casas afectadas. Fue el accidente más grave que viví como interventor de armas. Era una pirotecnia legal que tenía paralelamente otra clandestina sin medidas de seguridad. En pesca también se hizo alguna operación importante con explosivos en Portonovo en 2010.

¿Cuántas personas forman parte de este equipo?

En un principio no éramos más de cuatro y llegamos a ser una docena.

Y entra en la reserva al frente de la Oficina Periférica de Comunicación de Pontevedra, ¿cómo es trabajar con la prensa?

Me lo propone el segundo jefe de Comandancia en su día. Yo respeto mucho a la prensa, es fundamental en un país democrático, pero veces cuando estás con secreto de sumario e investigaciones complejas surgen problemas, porque sin querer se puede complicar o truncar el trabajo. Me han pasado estos últimos cuatro años muy rápido, eso quiere decir que han estado bien, que ha sido bonito.

¿Y la relación con los políticos?

La lealtad institucional no se puede dividir ni depender de partidos.

¿Alguna vez se arrepintió de esa decisión de adolescente de ser guardia civil?

No es mi caso. Es más, me voy con cierta pena porque sentía que se reconocía mi trabajo. Los últimos cuatro años, en la oficina de prensa, hubo momentos duros, como el accidente del autobús en Pedre, Cerdedo-Cotobade, en plena Nochebuena de 2022. Fallecieron siete personas. Estuvimos allí todos los días con los familiares; esa Navidad comí a las seis y media de la tarde. También fue muy duro el hundimiento del Villa de Pitanxo en Terranova también en 2022, con 21 fallecidos y 12 desaparecidos, con las circunstancias especiales y los familiares sufriendo y exigiendo. Fue muy complicado porque la Guardia Civil tiene un componente humanitario y cualquier guardia civil prefiere salvar a una persona de un incendio que intervenir una tonelada de droga. Queremos estar al lado de las víctimas evitándoles dolor.