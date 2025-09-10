En estado grave el marinense herido al estallar la bombona de butano de su casa

Dos heridos se registraron ayer a mediodía como consecuencia de la explosión de una bombona de butano en una vivienda de la calle Méndez Núñez de Marín.

El más grave es el residente en la pequeña casa de planta baja, situada entre dos edificios, donde se produjo el siniestro con el gas que, por cierto, provocó un enorme estruendo, explican testigos presenciales de los hechos.

En fuentes municipales, por su parte, exponen que el hombre «tuvo que ser evacuado por una ambulancia con urgencia debido a las quemaduras que sufrió en el cuerpo, aunque pudo salir por su propio pie».

Asimismo se subraya que la deflagración causó importantes daños materiales en la vivienda, por «destrozos que son visibles desde la propia calle, ya que arrancó ventanas y lanzó al exterior varios objetos que había dentro del inmueble».

También se atendió a un viandante que resultó afectado a nivel auditivo por el tremendo ruído y se obervaron daños materiales en los rótulos del establecimiento de comida de enfrente.

El inmueble será vallado y apuntalado, y se buscará una empresa para su demolición, explican en el Ayuntamiento.