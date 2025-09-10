Fallece en el Cunqueiro el herido por la explosión de una bombona de butano en Marín

El herido en la explosión de una casa en Marín falleció en las últimas horas a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en todo su cuerpo. En el Ayuntamiento han expresado ayer su «consternación» por el fatal desenlace a la vez que envían sus condolencias a la familia de la víctima.

La casa sufrió grandes daños. | G.S.

Cuarenta y ocho horas después de la explosión de una bombona de butano también se han podido constatar los graves daños estructurales del inmueble lo que aconsejaba la urgente demolición del mismo. En la mañana de ayer comenzaron los trabajos de derribo de la pequeña casa de la calle de Méndez Núñez que resultó afectada por la deflagración, y se espera que los trabajos culminen en las próximas horas.

Otro momento de los trabajos. | G.S.

La pequeña edificación se encuentra situada entre dos edificios de varias alturas, que en parte han protegido la estructura dañada en este grave accidente. Con todo, lo más trascendente del siniestro es que el ocupante de la vivienda teminó muriendo tras permanecer ingresado en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, en estado grave, debido a las quemaduras que había sufrido en gran parte del cuerpo.

De momento, no ha trascendido la identidad del herido ni siquiera si se trata del propietario de la casa dañada por el tremendo escape del gas butano.

Además de este vecino de Marín, también sufrió daños colaterales un viandante que alegó que perdió oído como consecuencia de tremendo estruendo que generó el escape de gas.

Tampoco se puede olvidar la gran onda expansiva que se produjo y que provocó que reventasen ventanas del inmueble y que incluso varios objetos que había en el interior de la casa acabasen tirados en la calle, según se explicó en el primer momento.

Diversos equipos especializados investigan ahora cuál ha sido el motivo de la explosión, aunque todo parece indicar que tiene carácter exclusivamente accidental.