Los dibujantes rápidos se reúnen este domingo en el Museo de Pontevedra

«Los urban sketchers somos dibujantes urbanos, gente que realiza sus trazos en la ciudad, en la calle, en vivo y que solemos recoger escenas cotidianas de la vida: arquitectura, parques, gente en actividades cotidianas...»

Esa es la definición que ellos mismos ofrecen al anunciar la «quedada» que se va a celebrar este domingo, 14 de septiembre, en el edificio Castelao del Museo de Pontevedra, donde promocionarán su modo de expresión artística.

En una especie de explicación de sus actividades revelan que suelen dibujar tanto en el interior como en el exterior con la idea de «captar lo que vemos de forma directa».

Y agregan que sus dibujos pretenden contar la historia «de nuestro entorno», en especial «de los lugares en los que vivimos y a los que viajamos». También procuran, sobre todo, «ser veraces con las escenas que presenciamos», casi una fotografía del momento per con lapiz, bolígrafo o pincel, pues cada cual tiene su estilo personal de hacer su trabajo y defenderlo.

Pero a la vez, los urban sketchers «nos apoyamos y dibujamos juntos, compartimos nuestros trabajos en línea y m0stramos el mundo, un dibujo a la vez».

Destacan, por otra parte, que suelen realizar dibujos rápidos (sketches) hechos in situ, en menos de dos o tres horas por lo que no se trata de trabajos «muy detallados ni en gran formato, aunque como dicen las normas del grupo: utilizamos cualquier tipo de medio y apreciamos nuestros estilos individuales».

La actividad comienza a las once, momento desde el cual los participantes podrán quedarse toda la mañana en el Museo o participar en las demás actividades.

Homenaje a Carlos Taboada

Cabe señalar que a mediodía se celebra un homenaje a Carlos Taboada, fallecido el pasado 13 de agosto. Como se recordará, fue portero del Teucro, cuentacuentos, activista cultural, ilustrador, escritor..., y uno de los fundadores de Polo Correo do Vento.

Tras este acto, está programada una visita a la Bienal de Arte de Pontevedra, una muestra que nació en 1969 como certamen de arte local y que gozó de un rápido desarrollo en las décadas de los ochenta y noventa.

Los participantes podrán asistir a una comida en Casa Digna, en la plaza del Gremio de Mareantes, al precio de 15 euros por persona que deberá ser enviado por Bizum al número de teléfono 604 07 20 33 para reservar plaza.